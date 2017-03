Skurriler Unfall in Neustadt Bremspedal verklemmt, Tür demoliert

Schreck am Mittwochmittag in einem Discounter-Markt in Neustadt an der Weinstraße: Ein Kleinwagen fährt auf den Eingang zu und kracht in die Tür. Am Steuer sitzt ein 18-Jähriger, der Wagen gehört seiner Mutter. Verletzt wird niemand, aber die Statik des Eingangsbereichs ist laut Feuerwehr so stark beeinträchtigt, dass der Ein- und Ausgang gesperrt werden muss.