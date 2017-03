Sanierung der A6 bis 2020 Droht jetzt der Mega-Stau?

Die Arbeiten an der 8,2 Kilometer langen Strecke sollen fast vier Jahre dauern und 27 Millionen Euro kosten. Einzelheiten nannten Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Mittwochabend bei einer Infoveranstaltung in Lampertheim. Bis Ende 2017 wird zunächst das Teilstück zwischen der Rheinbrücke und Mannheim-Sandhofen in beiden Richtungen nur jeweils einspurig befahrbar sein. Danach folgen die weiteren Bauabschnitte.