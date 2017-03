Planetarium feiert Jubiläum Der Himmel über Mannheim

Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff 1943 beschädigt. Das Planetarium war also nur 16 Jahre lang in Betrieb. 1953 wurde der Bau abgerissen. Gut drei Jahrzehnte später, am 2. Dezember 1984, wurde dann das neue Planetarium auf dem Europaplatz am östlichen Eingang der Stadt eröffnet. Es entstand auf Initiative der Bürgerschaft um den Astronomen Heinz Haber. Er hatte sich seit 1975 um den Wiederaufbau bemüht.