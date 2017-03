Mehr als ein Petaflop Leistung BASF und HP bauen Supercomputer

Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen und der US-amerikanische IT-Dienstleister kündigten am Freitag an, einen der weltweit größten Supercomputer für die chemische Forschung am Hauptstandort in Ludwigshafen bauen zu wollen. Der Hochleistungsrechner soll dabei helfen, die Wartezeit bei der Beantwortung komplexer Fragen von mehreren Monaten auf Tage zu verkürzen, wie die beiden Unternehmen mitteilten.