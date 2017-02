Luisenpark Mannheim Gesuchter Pinguin ist tot

Der Pinguin war am vergangenen Samstag aus einem Tiergehege im Mannheimer Luisenpark gestohlen worden. Jetzt wurde das Tier nach Medien-Informationen am Donnerstagmorgen ohne Kopf in der Nähe des Luisenparks gefunden. Diese Information wird von der Polizei so nicht bestätigt. Die Parkleitung und auch die Polizei waren sehr bald davon ausgegangen, dass das Tier gestohlen wurde. Der Tierkadaver war laut Polizei von einem Zeugen am Rande eines Parkplatzes in der Museumstraße gefunden worden. Anhand der Flügelmarke mit der Nummer 53 sei schnell klar gewesen, dass es sich um den entwendeten Pinguin handelte.