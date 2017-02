Klage aus Ludwigshafen EuGH-Entscheidung zu Brustimplantaten

Der Rechtsstreit zieht sich seit Jahren hin und geht mit der Entscheidung des EuGH zu Ende. Die Frau aus Ludwigshafen hatte den TÜV-Rheinland auf 40.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Der TÜV-Rheinland war damals zuständig für die Zulassung der Brustimplantate des französischen Herstellers PIP auf dem europäischen Markt. Im Jahr 2010 war bekannt geworden, dass die Firma in ihren Implantaten billiges Industriesilikon verwendet hatte. Die Implantate waren in einigen Fällen geplatzt und hatten gesundheitliche Schäden bei tausenden Frauen verursacht.

Die Firma PIP ist inzwischen bankrott, der Geschäftsführer sitzt in Haft. Die betroffene Frau aus Ludwigshafen wirft dem TÜV-Rheinland vor, die Firma nicht ausreichend überwacht zu haben. Ihre Klage ist bereits von zwei Instanzen abgewiesen worden. Das Verfahren ist nur eines von vielen in dem Skandal um fehlerhafte Implantate. Auch in Frankreich beschäftigen sich Gerichte mit Klagen gegen den TÜV-Rheinland.