Jahrelange Baustelle auf der A6 Droht der Verkehrskollaps?

Ab Montag wird gebaut, auf der A6 zwischen der Rheinbrücke bei Frankenthal und Mannheim-Sandhofen. Die neue Dauerbaustelle soll fast vier Jahre bleiben und könnte zu erheblichen Behinderungen führen.

Auf der A6 droht ein Megastau

27 Millionen Euro werden investiert, um die rund acht Kilometer lange Strecke zu sanieren. Nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe wird bis Ende 2017 zunächst das Teilstück zwischen der Rheinbrücke und Mannheim-Sandhofen einspurig befahrbar sein - in beiden Richtungen. Danach folgen die weiteren Bauabschnitte. Die gute Nachricht: Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen Anfang Mai. Ab Montag allerdings wird die Baustelle schon eingerichtet, nach dem morgendlichen Berufsverkehr.

Ab 9 Uhr einseitig einspurig

Ab 9 Uhr wird die A6 in Richtung Hessen an der Theodor-Heuss-Brücke nur noch einspurig befahrbar sein. In Richtung Kaiserslautern bleiben zunächst beide Spuren offen. In den kommenden Tagen müssen laut Regierungspräsidium unter anderem Löschwasserzugänge gelegt werden. Außerdem prüft der Kampfmittelräumdienst, ob entlang der Strecke möglicherweise Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.

Kritik von Anwohnern und Politikern

Bei zwei Info-Abenden in der Region hatten die Behörden vorab über die Bauarbeiten informiert. Karin Mihatsch vom Baureferat des Regierungspräsidiums sprach dabei von "zumindest angespannten Verkehrsverhältnissen." Das sehen einige Anwohner und vor allem Politiker der Region anders. Der CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel beispielsweise sprach bei einem Vor-Ort-Termin von "chaotischen Zuständen", die auf die Autofahrer zukommen würden. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass viele Pendler wohlmöglich versuchen, die Baustelle zu umfahren. Dadurch komme es auf den Nebenstrecken zu erhöhten Belastungen.

Bauarbeiten "alternativlos"

Karin Mihatsch allerdings wollte nicht von "Chaos" sprechen. Sie sagte auch, dass es keine Alternative zur Komplett-Sanierung der Strecke gebe. Die Fahrbahn sei in einem so schlechten Zustand, dass die Höchstgeschwindigkeit bereits auf 80 Stundenkilometer gesenkt werden musste; es gebe Risse und Schlaglöcher, die immer wieder ausgebessert werden mussten. Eine dauerhafte Sanierung sei auf jeden Fall wirtschaftlicher und sinnvoller.

Bei den Autobahnpolizeien rund um die betroffene Baustelle laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Thema Sicherheit. Auf einer anderen Baustelle auf der A6 hatte es im Juli innerhalb kurzer Zeit zwei schwere Unfälle mit drei Toten gegeben. Deshalb wolle man die Gefahr solcher Auffahr-Unfälle mit LKW vermeiden, sagte der Polizeichef in Ruchheim, Rolf Spiegelhalter. Beispielsweise sollen automatisch gesendete CB-Funksprüche im Funksystem der LKW-Fahrer Auffahrunfälle verhindern.

Der Autobahn-Polizeichef geht davon aus, dass seine Kollegen täglich mehrmals zur Autobahnbrücke nach Frankenthal ausrücken müssen. Nicht nur bei Unfällen, sondern auch wenn Autos eine Panne haben. Er appelliert an alle Autofahrer, auf jeden Fall in der Baustelle die maximale Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde einzuhalten. Das geht der Mannheimer CDU aber nicht weit genug: Sie fordert eine Begrenzung auf Tempo 40, um die Unfallgefahr in der Baustelle zu minimieren. Auch das könnte nach Expertenmeinung ebenfalls zu einigen Staus führen. Stationäre Blitzer sind offenbar nicht geplant, da die Straße auf dem betreffenden Teilstück zu eng wäre für massive Blitzanlagen.

Ausführliche Information zur Baustelle auf der A6 gibt es auf den Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Berufspendler sorgen sich

Michael Oettinger graut es schon vor diesen Staus. Er ist Chef von mehreren Fahrern, die mit Kleinbussen ihre Kunden aus dem Raum Neustadt, Bad Dürkheim und Grünstadt zum Frankfurter Flughafen bringen und wieder abholen. Es droht die Gefahr, dass die Kunden ihren Flug verpassen. Umleitungsstrecken Richtung Flughafen wären die Brücken in Worms und Mainz, wo es sich aber auch ständig staut. Michael Oettinger hat also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mindestens eine halbe Stunde früher werden die Flughafentransporter ab Montag starten.

Angstgespenst "Hochstraße Nord"

Dringend sanierungsbedürftig

Kritik gab es deshalb auch am Zeitplan des Regierungspräsidiums, weil auf den umliegenden Autobahnen ebenfalls Baustellen eingerichtet sind. Die Engstelle auf der A656 zwischen Mannheim und Heidelberg beispielsweise dauert ebenfalls noch bis kommendes Jahr. Auch hier kommt es immer wieder zu kilometerlangen Staus. Mihatsch versteht die Kritik, bittet aber um Verständnis: "Wir mussten abwarten, bis die Rheinland-Pfälzer mit der A6-Sanierung direkt im Anschluss an die Brücke fertig waren." Die Maßnahme auf der baden-württembergischen Seite soll auf jeden Fall abgeschlossen sein, bevor in Ludwigshafen die Hochstraße abgerissen wird. Hier werden zunächst vorbereitende Arbeiten erledigt, bevor die Hochstraße mehrere Jahre lang saniert und damit ebenfalls für ein Verkehrschaos zwischen Mannheim und Ludwigshafen sorgen könnte.