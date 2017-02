Autoposer in Mannheim Ohne Einsicht und Vernunft

Die Polizei kämpft schon lange gegen sogenannte Autoposer. Immer wieder gibt es auch zum Teil schwere Unfälle. Von Einsicht ist bei den jungen Posern meist nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil.

Geschwindigkeit und sonst nix: Autoposer (Symbolbild)

Heulender Motor, röhrender Auspuff, breite Reifen, glänzende Felgen - für all das sind die Mannheimer Quadrate ideal. Sie bilden den idealen Resonanzkörper, denn die Akustik ist perfekt für die Poserszene. Und man wird gesehen, wenn man mit seinem dicken Auto immer wieder im Kreis durch die Straßen fährt. Gerne auch mal zu schnell. Wie ein 22-Jähriger, der erst Ende Januar seinen Sportwagen zerlegt hat.

"Ein regelrechtes Schlachtfeld"

Kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Unfällen, ausgelöst durch junge Männer, die mit ihren PS protzen wollen und dabei die Kraft dieser schnellen und auch teuren Autos unterschätzen. So auch der Maserati des 22-Jährigen, sagt Dieter Schäfer, der Leiter der Mannheimer Verkehrspolizei: "Er hat voll beschleunigt, wohl über hundert Stundenkilometer. Das Fahrzeug hat es total zerlegt, es war ein regelrechtes Schlachtfeld. Abzüglich Toleranz waren es 108 Stundenkilometer innerorts - das bedeutet 280 Euro, zwei Punkte und drei Monate Führerscheinentzug.

Keine Einsicht: Facebook-Eintrag eines Autoposers nach seinem Unfall

Was den Poser aber offenbar wenig interessiert. Denn der 22-Jährige Deutsche mit kurdischen Wurzeln ist schon oft aufgefallen. Bei der Großaktion der Polizei gegen Poser im vergangenen Jahr, aber auch schon in seiner Jugend immer wieder. Er ist ein Poser der ersten Stunde, sagt Dieter Schäfer. Und im Internet, auf seiner Facebook-Seite, hat er schon kurz nach dem Unfall mit einem neuen Auto geprotzt: Einem Ferrari. "Das ist wie in einem schlechten Kino-Film!", sagt Schäfer.

Woher kommt das Geld?

Ein Maserati kostet gebraucht um die 100.000 Euro. Der 22-Jährige hat aber nach SWR-Informationen keine geregelte Arbeit, jobbt laut Facebook in der Shisha Bar seiner Eltern in der Mannheimer Innenstadt. Auch die Polizei macht sich Gedanken, wie die Männer ans Geld für ihre Autos kommen, sagt Dieter Schäfer. Man könne es sich selbst nicht erklären, wie die Jungs an solche Luxus-Autos kämen, aber: "In den meisten Fällen sind die Autos geleast."

SWR-Reporterin Ninja Degen im Gespräch mit Dieter Schäfer:

Dieter Schäfer im Interview "Leute, lasst es!" Der schwere Unfall eines Autoposers in Mannheim hat für Aufsehen gesorgt. SWR-Reporterin Ninja Degen hat mit Dieter Schäfer, dem Leiter der Mannheimer Verkehrsdirektion, über die Szene gesprochen.

Aber auch andere Geldquellen sind denkbar, sagt Wolfgang Ockert, der in der Mannheimer Innenstadt wohnt und sich hier im Bürgerverein engagiert. Auch er kann nur vermuten, woher das Geld kommt. "Entweder kommt so ein junger Mann aus einer reichen Familie, oder der ganze Familienclan legt zusammen." Genau das ist in vielen Autohäusern der Region bekannt, wie eine SWR-Recherche zeigt.

Es könne aber auch sein, so Wolfgang Ockert, dass diese Menschen in Gewerben tätig sind, wo das schnelle Geld verdient wird. "Spielhallen, Wettbüros, Geldwäsche oder Prostitution!"

"Es geht nur über die Ehre"

Im konkreten Fall des 22-Jährigen gibt es Gerüchte, dass der junge Mann Beziehungen zum Rotlichtmilieu in Offenbach hat. Die "OF"-Kennzeichen der Autos, die im Internet zu sehen sind, deuten auf eine Luxus-Autovermietung in Offenbach hin. Auch sein Bruder soll einen Maserati fahren, der vor knapp einer Woche in einen Unfall in Mannheim verwickelt war. Ihre Sucht zu imponieren versuchen die jungen Männer gar nicht zu verstecken, sagt Polizeidirektor Dieter Schäfer. Es sei eine richtige Subkultur. Zu kriegen sind die Poser nur über’s Geld, über die Ehre und wenn am Ende der Führerschein weg ist.

