Mann in Stuttgart-West angeschossen Täter ist weiter auf der Flucht

In Stuttgart wurde in der Nacht zum Sonntag ein Mann niedergeschossen. Der Täter ist auf der Flucht, über das Tatmotiv gibt es noch keine Informationen. Die Hintergründe der Tat sind zwar noch nicht geklärt, die Polizei schließt aber einige Motive aus.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann in Stuttgart-West niedergeschossen.

Vor einem Restaurant in Stuttgart ist am späten Samstagabend ein 47-Jähriger mit mehreren Schüssen niedergeschossen worden. Nach dpa-Informationen hatte der Mann das türkische Restaurant am Samstagabend verlassen, um auf seinem Handy zu telefonieren. Der Täter habe sein Opfer aus ungeklärter Ursache angegriffen und sei dann geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.