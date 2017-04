Saubere Luft in den Städten Feinstaub - wir alle brauchen eine Lösung

Einige Städte in Baden-Württemberg haben mit verschmutzter Luft zu kämpfen. Allerdings scheint die Luft deutlich sauberer geworden zu sein. Luft nach oben ist dennoch - da sind auch die Autohersteller gefragt. Von Werner Eckert

In Stuttgart herrscht öfter Feinstaubalarm. (Archiv)

So ist in den letzten hundert Jahren die Gesamtmenge an Feinstaub (PM10) um ein Drittel, die Menge an Stickoxiden um die Hälfte zurückgegangen. Aber: in den letzten Jahren – etwa seit 2009 - geht es nicht mehr recht voran. Die Feinstaub-Menge stagniert, die Stickoxid-Belastung sinkt nur noch sehr langsam.

Das ist die Emissionsseite. Das heißt: die Menge an diesen Schadstoffen, die entstehen. Die Frage ist aber: Wo entstehen die? Dazu muss man sich die Immissionen ansehen, also den Eintrag an einem konkreten Platz. Um die Menschen vor zu hohen Schadstoffmengen zu schützen, hat die EU da ganz klare Vorgaben. Die Städte sind verpflichtet, die einzuhalten.

In Stuttgart ein Problem

Bei Feinstaub ist ihnen das in der Regel gelungen. Die Zahl der Grenzwertüberschreitungen ist stark gesunken. Tatsächlich ist das vor allem in Stuttgart noch ein Problem. Das liegt dort auch an den natürlichen Gegebenheiten: ein Talkessel, auf den sich bei bestimmten Wetterlagen sozusagen ein Deckel legt, der den Dreck in der Stadt hält.





Der Feinstaub kommt aus sehr unterschiedlichen Quellen. Je etwa zur Hälfte sind das lokale, zur anderen aber auch von weit her kommende Belastungen. Eine andere Verteilung: knapp die Hälfte stammt aus dem Verkehr, ein Viertel aus Kaminen. Aber beim Verkehr sind es nicht so sehr die Abgase, der Bremsen- und Reifenabrieb, der die Belastung bringt, sondern schlicht der Fahrtwind. Die Autos wirbeln jedes Mal den Straßenstaub neu auf und reichern die Luft mit groben und eben auch feinen Partikeln neu an. Diesel oder nicht Diesel, spielt da kaum eine Rolle.

Stickoxid-Werte häufig überschritten

Bei den Stickoxiden sieht das ganz anders aus. Da werden die Grenzwerte an jeder zweiten Messstelle überschritten - und zwar schon seit langer Zeit. Hier ist der Straßenverkehr zu drei Vierteln die Ursache, vor allem die Diesel-Pkws machen den Dreck. Tatsächlich haben sich die Messwerte hier auch kaum verbessert, obwohl ständig neue Abgasnormen aufgestellt wurden.





Diesel mit Euro 3 durften noch fast dreimal so viel Stickoxide ausstoßen wie solche mit Euro 5 und fünfmal so viel wie neuere mit Euro 6. Soweit die Theorie. Tatsächlich - und das zeigt sich jetzt mit immer neuen Analysen - haben sich die Papierwerte immer weiter von der Realität entfernt.

Die Behörden prüfen die Autos bisher nicht im echten Fahrbetrieb. Sie spulen mit einzelnen Autos, die ihnen die Hersteller zur Verfügung stellen, ein Programm auf dem Prüfstand ab. Das ist weit weg von realen Belastungen. Außerdem haben die Hersteller das Recht, die Abgasreinigung unter bestimmten Bedingungen abzuschalten, um den Motor zu schonen. Das wurde im Laufe der Zeit immer großzügiger ausgelegt.





Abgase mit Harnstoff versetzt

Die Frage ist, ob Diesel auch sauber sein kann? Die Antwort ist ja, das kann er. Das sieht man auch daran, dass einzelne Modelle die Abgasgrenzwerte auch im normalen Betrieb durchaus einhalten können. Voraussetzung ist, dass die Autos mit einem Ad-Blue-System ausgestattet sind.

Dabei werden die Abgase mit Harnstoff versetzt und die Stickoxide dadurch zu unschädlichem Stickstoff reduziert. Zweite Voraussetzung: es muss genügend Harnstoff eingespeist werden. Die meisten Hersteller haben die Systeme viel zu sparsam eingestellt. Ursprünglich wollten sie den Autofahrer gar nicht mit dem Harnstoff-Tanken belasten. Das sollten die Werkstätten beim Service erledigen.





Wenn die Autos tatsächlich die Euro 6-Norm einhalten sollen, müssen sie aber sehr viel mehr Harnstoff einspritzen und der Fahrer muss öfter "nachtanken". Dazu brauchen die Fahrzeuge eine entsprechende Einstellung und einen zugänglichen Tankstutzen für Harnstoff.

Städte sind zu Verboten gezwungen

Warum sperren Städte jetzt die Diesel aus? Weil sie gezwungen sind, etwas zu tun. Lange genug haben sie taktiert und die andauernd schlechte Situation mit hohen Grenzwertüberschreitungen hingenommen. Oft mit dem Hinweis: wir sind ja schon dabei, Maßnahmen zu treffen. Doch jetzt klagt die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Bundesrepublik und gleichzeitig klagen Umweltverbände, vor allem die Deutsche Umwelthilfe, und Bürger gegen konkrete Städte.