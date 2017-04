Nach SWR-Doku über Daimler Interviewter Leiharbeiter darf nicht zur Schicht

Der Leiharbeiter hat sich in der SWR-Reportage von Hermann Abmayr über Dumpinglöhne beim Daimler-Konzern geäußert. "Ich arbeite wie verrückt und kann mir nichts leisten", so Matheis, der im Logistikbereich eingesetzt wurde. Jeden Cent müsse er mehrfach umdrehen. Viele weitere Leiharbeiter schichten unter ähnlichen Bedingungen, was der Deutsche Gewerkschaftsbund in der Dokumentation als "Missstand" bezeichnete.