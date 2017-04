SWR-Recherche zu Daimler-Leiharbeit Hart arbeiten, und dennoch Hartz IV

2016 war für Daimler das beste Jahr der Konzerngeschichte. Dazu beigetragen haben auch viele Leih- und Werkvertragsarbeiter. Einige von ihnen, so SWR-Recherchen, verdienen so wenig, dass sie auf Hartz IV-Zuzahlungen angewiesen sind.

Bei Daimler arbeiten Menschen, die so wenig verdienen, dass sie Hartz-IV-Zuschüsse vom Staat erhalten. Davon sind nach Recherchen des SWR Arbeiter betroffen, die bei einer Logistikfirma als Leiharbeiter beschäftigt sind. Dieses Unternehmen führt auf dem Firmengelände in Stuttgart Aufträge der Daimler AG aus.

Daimler ist seit vielen Jahren über einen Werkvertrag mit der Logistikfirma verbunden. Wie der SWR berichtet, arbeiten bei Daimler nach Gewerkschaftsangaben zunehmend Beschäftige von Werkvertragsunternehmen. Neben Stuttgart beispielsweise auch im Lkw-Werk in Wörth bei Karlsruhe. Und zwar meist zu Lasten der Zahl der Stammbeschäftigten und/oder der direkten Daimler-Leiharbeiter im jeweiligen Bereich.

Programmhinweis: Den Film zum Thema sehen Sie in der SWR-Dokumentation "betrifft: Harte Arbeit – schlechter Lohn. Wie Menschen abgehängt werden" . Sie wird am Mittwoch, 12. April 2017, von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Durch die Auslagerung von Arbeit an Werkvertragsunternehmen werde, so die Kritik aus Gewerkschaftskreisen, der gute Metall-Tarif unterlaufen. Das gleiche gelte für die speziellen Tarifverträge, die die IG Metall für Leiharbeite abgeschlossen hat. Denn die gelten für die Werkvertragsunternehmen nicht. Die Folge ist, Leiharbeiter dieser Firmen verdienen wesentlich weniger als die, die Daimler selbst anheuert.

Protest bei Daimler in Wörth: Ende 2016 mussten 149 Leiharbeiter gehen

Nach den SWR-Recherchen arbeiten bei Daimler derzeit drei Klassen von Arbeitern: die Stammbeschäftigten, die direkten Leiharbeiter und die Werkvertrags-Leiharbeiter. Während die Stammbeschäftigten – inklusive aller Extras und Prämien – ein gutes Einkommen haben, bekommen die von Daimler direkt angeheuerten Leiharbeiter für die gleiche Arbeit in der Logistik bis zu einem Drittel weniger, die Beschäftigten der Subunternehmen müssen sich sogar mit bis zu zwei Drittel weniger zufriedengeben. In manchen Fällen verdienen sie so schlecht, dass nur noch der Gang zum Job-Center bleibt, um Hartz-IV-Leistungen zu beantragen.