Anonymer Hinweis zum Leibniz-Preis 2017 Wissenschaftlerin bekommt Preis vorerst nicht

Die Verleihung des Leibniz-Preises an die Karlsruher Wissenschaftlerin Britta Nestler ist abgesagt. Sie hätte den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis erhalten sollen. Nun gab es anonyme Hinweise.

Britta Nestler (Archiv)

"Kurz vor der Preisverleihung sind der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) anonyme Hinweise im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten einer der Ausgezeichneten, der Materialwissenschaftlerin Prof. Dr. Britta Nestler (KIT), bekannt gemacht worden, die der Prüfung bedürfen", heißt es bei der DFG. Der Leibniz-Preis ist der höchstdotierte Wissenschaftspreis Deutschlands. Nestler war eigentlich als eine von zehn Preisträgern für die Verleihung am Mittwochabend in Berlin vorgesehen. Die Prüfung findet aktuell und im Einvernehmen mit Britta Nestler statt, sie sei ergebnisoffen, so die DFG. Bis zu ihrem Abschluss wird die Verleihung des Preises zunächst ausgesetzt. Eine Sprecherin des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sagte, Nestler sei eine anerkannte Wissenschaftlerin und in ihrem Fachgebiet führend.

Bei ihrer Arbeit untersucht die Physikerin und Mathematikerin am KIT zum Beispiel, welchen Einfluss Wärme auf die Lebensdauer bestimmter Materialien hat oder wie sich die Strukturen eines Stoffs beim Gießen oder Walzen verändern. Dazu werden unter anderem Simulationen und 3D-Modelle am Computer erstellt. Die Forschungsergebnisse sind von großem Interesse für die Industrie. Seit 2010 forscht und lehrt die Wissenschaftlerin am KIT und leitet das Institut für Angewandte Materialien.

Heidelberger Professor erhält Preis am Abend

Der Leibnitz-Preis gilt als einer der wichtigsten Forschungspreise weltweit. Das Geld können die Wissenschaftler bis zu sieben Jahre lang nach ihren eigenen Vorstellungen und ohne bürokratischen Aufwand für ihre Forschungsarbeit verwenden.