"Lange Nacht der Museen" in Stuttgart Wo Schlange stehen zum Event wird

"Lange Nacht der Museen" in Stuttgart

82 Museen, Galerien, Ateliers, Kunst- und Kultureinrichtungen präsentierten sich von Samstag auf Sonntag bei der "Langen Nacht der Museen" in Stuttgart. Die Besucher strömten in Schaaren.

Lange Schlangen bildeten sich vor vielen Veranstaltungsorten in Stuttgart

Rund 26.000 Menschen und damit gut 1.000 mehr als im vergangenen Jahr haben nach Angaben der Veranstalter des Stadtmagazins "Lift" bei der 20. "Langen Nacht der Museen" Kunst- und Kultureinrichten in ganz Stuttgart besucht. Sammlungen und Sonderausstellungen, Installationen und viele Sonderprogramme lockten bei frühlingshaftem Wetter. Von 19 Uhr am Samstag bis 2 Uhr am Sonntag konnten auch Orte besucht werden, die sonst nicht zugänglich sind - wie Bunker und Luftschutzstollen.