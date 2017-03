Landesparteitag in Schwäbisch Gmünd SPD stellt sich zur Bundestagswahl auf

Nach dem desolaten Abschneiden bei der Landtagswahl vor einem Jahr nimmt die baden-württembergische SPD jetzt Kurs auf die Bundestagswahl. Beim Parteitag am Samstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) soll die Landesliste für die Wahl im September aufgestellt werden. Erwartet wird, dass die Delegierten die Landesvorsitzende Leni Breymaier zur Spitzenkandidatin wählen.

Für Kanzlerkandidat Martin Schulz ist es der erste offizielle Besuch in Baden-Württemberg - beim Listenparteitag will sich der SPD-Hoffnungsträger "Zeit für mehr Gerechtigkeit" nehmen. So lautet der Titel seines Vortrags in Schwäbisch Gmünd.

Schulz' Kandidatur bescherte auch den Genossen im Bundesland einen deutlichen Mitgliederzuwachs in den vergangenen Wochen. Dabei sah es vor rund einem Jahr gar nicht so gut aus für die SPD: Nach fünf Jahren als Juniorpartner in der grün-roten Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sackte sie von 23,1 Prozent (2011) auf 12,7 Prozent (2016) ab. Als Konsequenz aus der Wahlniederlage nahm Landeschef Nils Schmid seinen Hut.



Schmid will nun in den Bundestag. Er hofft wie viele andere Spitzenpolitiker auf einen guten Platz auf der Landesliste. Bislang sitzen für die baden-württembergische SPD 20 Abgeordnete im Parlament - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Nachdem zwischenzeitlich befürchtet worden war, dass die Zahl der SPD-Abgeordneten sinken könnte, sind die Parteioberen wegen des Schulz-Effektes nun wieder guten Mutes. Nach einer aktuellen Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der Stuttgarter Zeitung liegt die SPD hierzulande bei 20 Prozent.