Landesparteitag in Schwäbisch Gmünd Breymaier zur Spitzenkandidatin gekürt

Der Parteitag der SPD hat am Samstag Leni Breymaier zur Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf gekürt. Am Nachmittag dürfte bei den Sozialdemokraten dann der Mann der Stunde für gute Stimmung sorgen.

Für Kanzlerkandidat Martin Schulz ist es der erste offizielle Besuch in Baden-Württemberg - beim Listenparteitag will sich der SPD-Hoffnungsträger "Zeit für mehr Gerechtigkeit" nehmen. So lautet der Titel seines Vortrags in Schwäbisch Gmünd.