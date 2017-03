CDU-Landesparteitag in BW Schäuble sieht SPD in der Opposition

Zum Start in den Bundestagswahlkampf hat die Landes-CDU beim Parteitag in Sindelfingen ihre Landesliste auf den Weg gebracht. Zugpferd Wolfgang Schäuble findet derweil klare Worte für den Noch-Koalitionspartner.

Schäuble (CDU) geht auf Platz eins der Landesliste ins Rennen

Sechs Monate vor der Bundestagswahl hat die CDU am Samstag ihre Landesliste aufgestellt: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wurde mit 95,8 Prozent an die Spitze der Landesliste für den Bundestag gewählt. Damit ist der 74-Jährige zum achten Mal Zugpferd der baden-württembergischen-CDU im Wahlkampf.

Erwartungsgemäß rangiert die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium Annette Widmann-Mauz mit 81,5 Prozent der Stimmen auf Platz zwei, gefolgt vom Unionsfraktionschef Volker Kauder, der mit 89,6 Prozent den dritten Platz belegt. Schäuble bedankte sich bei den über 250 Delegierten für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Nina Warken, Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber ohne Direktkandidatur, wurde auf Platz vier, Ingo Wellenreuther (Wahlkreis Karlsruhe-Stadt) und Steffen Bilger (Wahlkreis Ludwigsburg) auf die Plätze fünf und sechs gewählt. Die restliche Liste wurde von den Bezirksverbänden aufgestellt. Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel wurde ein Dreivierteljahr nach seiner Berufung zum Generalsekretär offiziell ins Amt gewählt. Der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Alb-Donau erhielt 81,3 Prozent der Stimmen. Hagel war der einzige Kandidat für das Amt.

Schäuble will SPD in der Opposition

In seiner Rede schoss Bundesfinanzminister Schäuble am Samstag gegen den Noch-Koalitionspartner: Die Sozialdemokraten fühlten sich in der Opposition wohler, sagte der 74-Jährige. "Jetzt sollten wir der SPD ihren Herzenswunsch erfüllen", rief er den mehr als 250 Delegierten zu. Schäuble erinnerte daran, dass das Land nur mit der Union stark sei und die Union Kanzlerin Angela Merkel brauche.



Thomas Strobl (r) und Wolfgang Schäuble beim Landesparteitag in Sindelfingen

Zudem äußerte sich der 74-Jährige zur aktuellen Lage in der Türkei, die er mit einer "Mischung aus Fassungslosigkeit und Verzweiflung" beobachte. Er erinnerte an die kontinuierliche Aufgabe der Bundesregierung, allen Menschen jeder Herkunft in Deutschland ein friedvolles Leben zu ermöglichen. Auch für offene Grenzen unter gewissen Voraussetzungen machte sich Schäuble stark: "Die Außengrenzen müssen so geordnet werden, um zu entscheiden, wer nach Europa kommen kann." Die Grenzen zu schließen, sei der falsche Weg.

Strobl kritisiert Merkel-Kritiker

Ähnlich kämpferisch präsentierte sich CDU-Landeschef Thomas Strobl auf dem Landesparteitag, und appellierte an den Zusammenhalt in der Fraktion."Das Gemeinsame steht über dem Trennenden - geschlossen und entschlossen schaffen wir das", sagte Thomas Strobl. Er fügte hinzu: "Nicht maulen - machen." Damit reagierte er indirekt auf ein Treffen von Konservativen aus CDU und CSU, die sich aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel am Samstag in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) zusammenschließen wollen.

Unter dem Namen "Freiheitlich-konservativer Aufbruch in der Union" wollen die Merkel-Kritiker einen Dachverband gründen. Dass die Veranstaltung in Schwetzingen zur gleichen Zeit wie der Landesparteitag stattfindet, bezeichnete der Organisator als puren Zufall.

Reinhart: Diskussion in den Parteigremien führen

Kritik an der neuen Plattform gab es auch von anderen Politikern aus der CDU-Landesspitze. "Der geistige Diskurs muss für alle stattfinden", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Samstag in Sindelfingen. Es gebe genug Gremien wie Kreismitgliederversammlungen oder eben Parteitreffen wie das in Sindelfingen, in denen man diskutieren könne. Offene Diskussionen hielten die Partei lebendig, so Reinhart.

Die Messlatte ist das Wahlergebnis von 2013

Mit dem Parteitag in Sindelfingen will sich die CDU für den Wahlkampf warmlaufen. 40 Prozent und ein dickes Plus - so das Wahlziel, das Landeschef Strobl im Vorfeld ausgegeben hatte. Die Latte hängt hoch: Bei der letzten Bundestagswahl 2013 hatte die CDU in Baden-Württemberg mit 45,7 Prozent das beste Landesergebnis erzielt. Sie gewann alle 38 Wahlkreise direkt. Strobl sagte am Samstag, es gelte an das Ergebnis von 2013 anzuknüpfen. Die Voraussetzungen seien gut dafür, denn die CDU sei - anders als vor vier Jahren - in der Regierung in Baden-Württemberg. "Wir haben in der CDU Baden-Württemberg keinen Grund zur Verzagtheit", unterstrich Strobl.