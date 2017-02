Einreiseverbot des neuen US-Präsidenten Land nimmt Forscher auf, die Trump nicht will

Das Land Baden-Württemberg nimmt verfolgte Wissenschaftler auf, die von der Einreisesperre des US-Präsidenten Donald Trump betroffen sind. Es handelt sich um drei Forscher aus dem Iran und Syrien.

Trumps Schatten reicht bis nach Baden-Württemberg (Archiv)

Die drei Männer wollen eigentlich an US-Universitäten forschen. Sie erhalten keine Visa für die USA und sind teils an Flughäfen gestrandet. Das sagte das Wissenschaftsministerium in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Die Forscher hatten dem Ministerium zufolge konkrete Aufnahmezusagen an US-Universitäten, konnten dann aber nicht einreisen. Sie hätten Visaanträge gestellt, diese dann aber nach der Einreisesperre und dem Dekret von US-Präsident Trump nicht bekommen. Teils seien Forscher an Flughäfen etwa in der Türkei gestrandet. Das Land werde die Wissenschaftler, die auf der Flucht und in einer Notlage seien, an den Universitäten Heidelberg, Stuttgart und Tübingen aufnehmen.

Um das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot tobt derzeit ein Rechtsstreit. Trump hatte unter anderem einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den islamisch geprägten Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Ein Gericht setzte später den Erlass aus. Seitdem hält das juristische Tauziehen um das Einreiseverbot an.

Politologe, Elektroingenieur, Wirtschaftswissenschaftler

Bei den drei Wissenschaftlern handelt es sich um einen iranischen Politologen der nun an der Universität Heidelberg unter kommt. Ein syrischer Elektroingenieur soll an der Uni Stuttgart arbeiten, ein weiterer iranischer Wirtschaftswissenschaftler am Lehrstuhl Vorderer Orient und Vergleichende Politikwissenschaften in Tübingen. Sie sollen an den Hochschulen ihre Forschung fortsetzen können.

Die Stellen für die drei Forscher werden aus dem Baden-Württemberg-Fonds für verfolgte Wissenschaftler finanziert. Die Mittel dafür kommen von der Baden-Württemberg-Stiftung und der Max-Jarecki-Stiftung in New York. An der Finanzierung der aktuellen Notfälle beteiligt sich laut Wissenschaftsministerium zusätzlich das Institute of International Education (IIE), das auch in New York sitzt.

Hilfe für verfolgte Wissenschaftler