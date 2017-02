Neue Altersvorsorge für Abgeordnete in BW Pensionsbeschluss weiter unter Beschuss

Leni Breymaier, die baden-württembergische Landesvorsitzende der SPD, hat sich als prominenteste Vertreterin ihrer Partei gegen die von der SPD-Landtagsfraktion mitbeschlossene Neuregelung gestellt. In einer Erklärung des Parteipräsidiums sagte sie: "Die jetzigen Änderungen überraschen schon. Ich hätte das so nicht gemacht." Ein Parteisprecher in Stuttgart bestätigte am Sonntag einen gleichlautenden Bericht der "Südwest Presse" (Montagsausgabe).