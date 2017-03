Nach Skandal in Bundeswehr-Kaserne Pfullendorf Kriminologe soll innere Lage der Truppe prüfen

Nach Skandal in Bundeswehr-Kaserne Pfullendorf

Nach den zuletzt bekannt gewordenen Übergriffen in der Bundeswehr soll ein Kriminologe die innere Lage der Truppe untersuchen. Damit reagiert die Verteidigungsministerin auch auf den Skandal in Pfullendorf.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reagiert damit unter anderem auf entwürdigende Rituale in einer Elite-Kaserne der Bundeswehr in Pfullendorf und auf einen Skandal um Sex-Mobbing und Volksverhetzung bei Gebirgsjägern im bayerischen Bad Reichenhall.

Generalinspekteur Volker Wieker schrieb laut Funke Mediengruppe an den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), der "Blick von außen" auf diese Vorgänge könne hilfreich sein. Wieker zufolge sind bei einer internen Analyse weitere 40 Hinweise bei der "Ansprechstelle Diskriminierung und Gewalt in der Bundeswehr" eingegangen - darunter Mobbing-Vorwürfe und sexuelle Übergriffe. Die Verdachtsfälle und Verstöße kämen vor allem in Standorten der Infanterie und bei der Ausbildung vor.