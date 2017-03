Kriminalitätsstatistik 2016 für BW Mehr Gewalt gegen Polizisten im Land

Weniger Wohnungseinbrüche, mehr Tatverdächtige unter Flüchtlingen und mehr Gewalt gegen Polizisten: Das sind die wichtigsten Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik 2016.

Die Polizei klärte 2016 mehr Straftaten auf als in den letzten zwölf Jahren

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 610.000 Straftaten begangen. Ein Drittel aller Fälle sind Diebstahlsdelikte. In Sachen Sicherheit sei Baden-Württemberg Spitzenreiter in Deutschland, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart. Nachdem die Straftaten in den Jahren seit 2012 kontinuierlich gestiegen waren, sanken sie 2016 erstmals wieder und gingen bei gleichzeitigem Bevölkerungszuwachs um 1,3 Prozent auf 609.133 zurück. 2015 betrug die Anzahl der Straftaten noch 617.365.

Pro 100.000 Einwohner betrug die Kriminalitätsbelastung 5.599 Straftaten. Das stellt im Ländervergleich insgesamt den besten Wert dar und ist ein Rückgang um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote von 60,1 Prozent im Jahr 2015 auf 60,2 leicht gestiegen. Damit klärte die Polizei so viele Straftaten auf wie in den letzten zwölf Jahren nicht.

Rückgang bei Eigentumskriminalität

Diebstahlsdelikte machen mit rund 213.022 Fällen rund ein Drittel aller Straftaten aus. Nachdem sie drei Jahre in Folge kontinuierlich angestiegen waren, sind diese im Jahr 2016 um rund vier Prozent erstmals wieder zurückgegangen.

Eine Trendwende kann Strobl bei den Wohnungseinbrüchen vermelden. Diese gingen landesweit um knapp zehn Prozent zurück. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 11.095 Wohnungseinbrüche (2015: 12.255) in Baden-Württemberg. Außerdem gab es 4.862 Einbruchversuche (2015: 5.408). Zudem konnte die Polizei ihre Aufklärungsquote auf fast 20 Prozent steigern.

"Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden traumatisiert viele Opfer. Sie sind psychisch immer noch gezeichnet, wenn die Tür oder das Fenster längst wieder repariert sind", begründet Strobl den besonderen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in diesem Kriminalitätsbereich.

Mehr Gewalt gegen Polizisten

Einen Negativ-Höchstwert gibt es bei der Gewalt gegen Polizeibeamte. Diese hat um knapp zwölf Prozent zugenommen und lag 2016 bei 4.394 Fällen. Dabei wurden über 2.000 Polizeibeamtinnen und Beamte zum Teil schwer verletzt, was einer Zunahme um knapp neun Prozent entspricht.

"Die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist beschämend und überhaupt nicht hinzunehmen. Sie liegt jetzt auf einem Fünfjahreshoch – wir brauchen hier dringend eine Trendumkehr", verurteilte Strobl diese Entwicklung. Er verspreche sich in diesem Zusammenhang viel von Bodycams, die ab diesem Frühjahr zunächst bei den Polizeipräsidien Freiburg, Mannheim und Stuttgart eingesetzt werden.

Mehr tatverdächtige Asylbewerber und Flüchtlinge

Bei den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist die Zahl der Tatverdächtigen enorm angestiegen. Mit 4.053 waren am häufigsten Syrer vertreten (Vorjahr: 1.253), an zweiter Stelle mit 2.346 Gambier (2015: 1.592), an dritter Stelle mit 1.934 Afghanen (2015: 638). Zurückgegangen sind die Zahlen bei den Kosovaren von 1.531 auf 1.094 und Serben von 1.488 auf 1.224. In diese Länder wurde im vergangenen Jahr verstärkt abgeschoben.