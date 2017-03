Kohlenmonoxid-Alarm in Lörrach Verletzte durch Gasaustritt in Shisha-Bar

In einer Shisha-Bar in Lörrach hat es am Mittwochabend einen Kohlenmonoxid-Unfall gegeben. 14 Personen, darunter fünf Kinder, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Eine Besucherin der Bar hatte am Abend nach Schwindel und Unwohlsein den Rettungsdienst gerufen. Ein Notarzt vermutete eine Kohlenmonoxid-Vergiftung als Ursache. Messungen in der Bar sowie in den darüber liegenden Wohnungen ergaben erhöhte Werte des hochgefährlichen und geruchlosen Gases. Rettungskräfte räumten das komplette Haus und brachten 21 Menschen in Sicherheit.