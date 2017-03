Zivilprozess am Karlsruher Landgericht Filmreifer Fall um Gold und Falschgeld

In einem Zivilprozess vor dem Karlsruher Landgericht geht es um Goldbarren im Wert von zwei Millionen Euro die in Italien verschwunden sind. Eine Stiftung klagt auf Schadenersatz.

Die Goldbarren wurden gegen Falschgeld eingetauscht

Das Gold stammt aus einem Schließfach in Luxemburg, ist in Karlsdorf zwischengelagert und dann in Italien an Betrüger übergeben worden, die mit Falschgeld bezahlt haben. Die Geschichte klingt unglaublich und ist reif zur Verfilmung.

Eine Person aus der Schweiz hat ihr Vermögen einer Stiftung an der Universität in Dresden vermacht. 65 Goldbarren, jeder ein Kilo schwer, Wert deutlich über zwei Millionen Euro. Der Testamentsvollstrecker sollte das Gold für die Stiftung zu Geld machen, hat einen langjährigen Geschäftspartner in Karlsdorf beauftragt, der wiederum brachte jede Menge weitere Partner ins Spiel, darunter auch einen früherer Torwart in der Fußball-Bundesliga als Vermittler.

Gold gegen Falschgeld ausgetauscht

Die Männer sorgten für den Kontakt zu angeblichen Käufern. Diese Käufer wiederum haben das Gold auf einem Parkplatz in Norditalien entgegengenommen und haben dafür mit einem Koffer voll falscher Schweizer Franken bezahlt. Das Gold ist weg, die Stiftung betrogen, und die klagt jetzt in Karlsruhe auf Schadenersatz.

Der Fall wird am Karlsruher Landgericht verhandelt, weil ein Testamentsvollstrecker aus Karlsruhe den Verkauf des Goldes organisieren sollte. Der Mann hat vor Gericht ausgesagt, selbst immer noch fassungslos über die Ereignisse zu sein. Er hatte seinem Geschäftspartner in Karlsdorf das Gold anvertraut, der hatte eine Rohstoffhandelsfirma ins Spiel gebracht, die wiederum eine Firma in Österreich, dazu kam der Fußballtorwart als Mittelsmann, der angeblich Kontakte und mögliche Käufer kannte.

Und dann haben alle offensichtlich völlig dilettantisch die Übergabe in Italien organisiert und haben sich reinlegen lassen. Der Schwindel ist dann zwei Jahre lang, bis 2013, verheimlicht worden, seitdem wird die Sache aufgearbeitet und jetzt soll vor Gericht entschieden werden, ob die Stiftung Schadenersatzansprüche hat.

Gericht schlägt Vergleich vor

Nach dem heutigen Kurs ist die verschwundene Menge Gold 2,3 Millionen Euro wert. Geklagt wird aber nur auf eine Million Schadenersatz. Weil die Kläger ziemlich genau wissen, dass viel mehr nicht zu holen ist. Und am Ende wird noch weniger für die Stiftung an der Universität Dresden dabei herauskommen. Die beiden Männer in Karlsruhe - der Empfänger des Goldes und der Chef der Rohstoffhandelsfirma - sollen zahlen.