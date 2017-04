Stuttgarter Landtag KSC-Krawalle haben politisches Nachspiel

Der Innenausschuss des Landtags beschäftigt sich heute mit den Krawallen von KSC-Fans beim Spiel in Stuttgart. Die SPD hatte die Sitzung gefordert, an der allerdings die Vereine nicht teilnehmen werden.

Der SPD-Abgeordnete Sascha Binder hatte ursprünglich gefordert, dass mit den Verantwortlichen der beiden Vereine und mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft über die Krawalle gesprochen werde. Vertreter der Fußballclubs werden nun aber nicht dabei sein. Eine Teilnahme der Clubs an der nicht-öffentlichen Sitzung hätten die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU abgelehnt, wie Binder sagte. So werde es nur einen Bericht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit einer Übersicht über die begangenen Straftaten geben.

Binder hatte in einer Mitteilung an den Ausschussvorsitzenden und die Präsidenten von KSC und VfB Stuttgart geschrieben, dass sich die Frage stelle, ob die Profifußball-Vereine tatsächlich alles tun, um die Sicherheit von Fußballspielen zu gewährleisten. Beim Derby am 9. April hatten Randalierer aus dem KSC-Fanblock unter anderem Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen, das Spiel stand zwischenzeitlich kurz vor dem Abbruch.

Der Karlsruher SC distanzierte sich im Nachgang nachdrücklich von allen, die an den "beschämenden Vorkommnissen beteiligt waren", hieß es wörtlich in einer Mitteilung des KSC. Die Vereinsführung entschuldigte sich darin bei allen Beteiligten für die Ereignisse, die friedliche Stadionbesucher in Gefahr gebracht haben, so das Präsidium weiter.