Rastatter Chor schaut nach Los Angeles Kein Grammy für Vocalensemble

Was für die Filmindustrie der Oscar, ist für die Musikbranche der Grammy - die höchste internationale Auszeichnung überhaupt. Das Vocalensemble Rastatt war nominiert, hat aber nicht gewonnen.

In Los Angeles wurden in der Nacht zum Montag zum 59. Mal die Grammys verliehen. Das Vocalensemble wurde in der Kategorie "Beste Opernaufnahme" nominiert, und zwar mit einer CD-Produktion von Mozarts Oper "Die Hochzeit des Figaro". Den Grammy gewonnen hat der "LA Opera Chorus & Orchestra".