RAF-Terror im Deutschen Herbst `77 Schockierende Schüsse in Karlsruhe

Am 7. April 1977 ist Siegfried Buback in Karlsruhe ermordet worden. Der damalige Generalbundesanwalt wurde von einem Kommando der RAF in seinem Dienstwagen erschossen.

Wer auf Buback geschossen hat, bleibt unklar

Wer genau die Täter waren, ist bis heute nicht geklärt. Mit Siegfried Buback starben auch sein Fahrer Wolfgang Göbel und Georg Wurster, der Leiter der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft. Während Buback und sein Fahrer noch am Tatort ihren Verletzungen erlagen, starb Wurster wenige Tage später im Krankenhaus. An jenem Gründonnerstag vor 40 Jahren fand der Terror nicht mehr nur in der Tageschau statt. Für die Karlsruher war er auf einmal ganz nah und die Stadt war nie mehr ganz dieselbe wie zuvor.

Zeitzeugen erinnern sich

Karlsruhe, Ecke Moltkestraße/Willy-Brandt-Allee, auf vier Spuren fließt ruhig der Verkehr vorbei. Vor der Kunsthalle blühen die Magnolien, die Sonne scheint, genau wie vor 40 Jahren! Gründonnerstag, ein Tag den Kai Leitz nie in seinem Leben vergessen wird. Ein befreundeter Fotograf hatte dem damals 21-Jährigen Kamera-Assistenten den Tipp gegeben, fahr mal zur Orangerie, da ist irgendwas passiert. "Ich konnte noch bis ganz dicht ranfahren und hab´ meine Kamera geschnappt und hab´ dann schon gesehen, oh je, da liegen zwei Personen und dann hab´ ich den schwarzen Mercedes gesehen. Ich hab´ mich noch gewundert, wieso da ist doch gar nichts, der hat nur vorne eine Delle. Ich kannte den Generalbundesanwalt, das war ja das was mich so schockiert hat. Er war ja öfters bei uns, er ist ja bei uns ohne Personenschutz mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und plötzlich liegt er da."

"Ein katastrophaler Tag"

Kai Leitz beginnt zu drehen, die einzigen Bewegt-Bild-Aufnahmen, die es vom Tatort gibt: "Der ganze Tag war dann katastrophal für uns alle. Das hat mich auch tief bewegt und ich hab auch geheult." Wenig später sperrt die Polizei den Ort des Verbrechens großräumig ab. Einer dieser Polizisten war Willi Schmitt. Der stellvertretende Leiter der Karlsruher Schutzpolizei konnte nur noch den Tod des Generalbundesanwalts feststellen: "Ich habe ihn in den Arm genommen und ihn hochgezogen. Es war ja ein relativ schwerer Mann und ich hab ihm dann den Puls gefühlt. Es war offenkundig, er war tot, er war ja von mehreren Schüssen getroffen."

In Karlsruhe gibt es viele Geschichten über diesen Tag: die über den Zahnarzt, dessen Praxis durchsucht wurde, um an Röntgenaufnahmen des tatverdächtigen RAF-Terroristen Christian Klar zu kommen. Oder die Geschichte über den Kommunalpolitiker, in dessen Wohngemeinschaft RAF-Terroristen ein- und ausgegangen sein sollen: "Christan Klar, den kannte ich dadurch, dass seine Mutter die Mathematiklehrerin meiner Tochter war. Wenn man dann die Leute kennt, ist das alles noch viel schrecklicher."

Der Anschlag hat die Stadt verändert

Viel hat sich seit und durch diesen 7. April 1977 in Karlsruhe verändert, sagt Kameramann Kai Leitz. Einen Generalbundesanwalt, der wie Siegfried Buback mit dem Fahrrad zum Interview geradelt kommt, den hat es seitdem nicht mehr gegeben. Der altehrwürdige Bundesgerichtshof ist hinter hohen Zäunen verschwunden, die Bundesanwaltschaft gleicht einer Festung. Kai Leitz:"Immer wenn ich daran vorbeifahre, kriege ich eine Gänsehaut. Und es tut mir immer noch unheimlich weh. Diesen Gründonnerstag, denn werde ich nie mehr aus meinem Gedächtnis rauskriegen."

Buback-Mord bis heute ungeklärt