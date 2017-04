Am Freitagvormittag ist der offizielle Spatenstich für den Bau des Autotunnels unter der Karlsruher Kriegsstraße. Der Tunnel ist das zweite Teilprojekt der Kombilösung.

So sieht die Kriegsstraße in Karlsruhe derzeit aus

Durch den 1,6 Kilometer langen Autotunnel soll künftig der Durchgangsverkehr der B10 führen. Bisher trennt die viel befahrene und unansehnliche Bundesstraße die Karlsruher Innenstadt von der Südstadt. Diese Trennung will die Stadt überwinden. Oberirdisch sollen in einigen Jahren nur noch eine Straßenbahnlinie und ein Grünstreifen existieren.

So soll die Kriegsstraße in Zukunft aussehen (Modell)

Mit der so genannten Kombilösung aus Auto- und Straßenbahntunnel will die Stadt Karlsruhe ihre Verkehrsprobleme lösen. Die Kosten sind allerdings enorm: Über eine Milliarde Euro kostet der Stadtumbau. Etwa 500 Millionen investiert die Stadt selbst, den Rest finanzieren Bund und Land. Am Straßenbahntunnel unter der Karlsruher Fußgängerzone wird inzwischen seit sieben Jahren gebaut, insgesamt soll das Jahrhundertprojekt aus beiden Tunneln 2021 fertig sein.