G20-Tagung in Baden-Baden Hunderte Polizisten sichern die Stadt

Der Countdown läuft. Am Donnerstagnachmittag wird die erste Sicherheitszone um das Baden-Badener Kurhaus eingerichtet. Das Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs ruft auch Demonstranten auf den Plan.

Sicherheitsbereiche werden abgesperrt

Im Laufe des Donnerstags treffen auch die meisten Teilnehmer der 61 Delegationen ein. Sie kommen aus 32 Ländern, sagte Stadtsprecher Roland Seiter. Auf Arbeitsebene haben die Besprechungen bereits begonnen. Alles laufe wie geplant. Auch der Polizeieinsatz wird langsam hochgefahren. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU wollen am Freitag und Samstag in Baden-Baden über die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft sprechen. Insgesamt hat sich die Stadt auf 1.800 Gäste aus aller Welt eingestellt.

Proteste und Demos angekündigt

Verschiedene Gruppen haben Proteste angekündigt. Die größte Gruppierung, die am Samstag zu einer Demonstration mitten in der Kurstadt aufgerufen hat, ist das Bündnis "No G20". Es besteht aus mehr als 30 Einzelgruppen, darunter die Grüne Jugend Baden-Württemberg, sowie die Landesverbände der Linken und des BUND. Auch das globalisierungskritische Netzwerk Attac ist mit dabei. Es wird mit rund 1.000 Teilnehmern gerechnet, die gegen die Weltfinanzpolitik demonstrieren wollen. Attac-Deutschland-Sprecher Alfred Eibl betonte, dass der Protest des Bündnisses als friedliche Demonstration geplant sei. Man stehe in Verbindung mit der Polizei und wolle auf jeden Fall Beteiligungen radikaler Gruppen vermeiden.

Kirchen für faire Schulden-Lösung

Auch evangelische und katholische Kirche rufen zu Aktionen auf. Der Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und der Initiative "Erlassjahr – Entwicklung braucht Entschuldung" startet am Samstag um 14 Uhr mit einer Kundgebung an der Fieser-Brücke. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einer fairen Lösung der Schuldenkrise. Bereits am Freitag findet ein ökumenischer Gottesdienst mit beiden Landesbischöfen in der evangelischen Stadtkirche Baden-Baden statt.