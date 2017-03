Bürgermeisterwahl in Waldbronn Offenherziges Wahlversprechen

Auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl am 12. März stehen fünf Kandidaten - eine von ihnen ist Rebecca Ansin. Die Schülerin tritt für "Die Partei" an. Die Vertreterin der Satirepartei wirbt mit dem Slogan "Mehr Busen, weniger Bach" an. Auswärtigen erschließt sich die Botschaft, wenn sie wissen, dass Busenbach der größte Ortsteil von Waldbronn ist. Auf einem anderen Plakat posiert Ansin mit Peitsche in der Hand als strenge Domina.