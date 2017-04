Bürgermeisterwahl in Sinzheim Neonazi kandidiert als Rathauschef

In Sinzheim bei Baden-Baden tritt mit Sascha Krolzig ein bundesweit bekannter Neonazi bei der Bürgermeisterwahl im Mai an. Krolzig ist Vorstandsmitglied der Partei "Die Rechte".

Sascha Krolzig ist Landesvorsitzender der Partei "Die Rechte" in Nordrhein-Westfalen und Vorstandsmitglied auf Bundesebene. Er ist bereits das zweite Vorstandsmitglied von "Die Rechte", das im Landkreis Rastatt für ein Bürgermeisteramt kandidiert. Wie die Gemeinde Sinzheim bestätigte, tritt der 29-Jährige bei der Bürgermeisterwahl am 14. Mai an.

Nach Medienberichten ist Krolzig bereits mehrfach verurteilt worden, unter anderem wegen Volksverhetzung und Körperverletzung, außerdem soll er in der Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen aktiv gewesen sein. Das "Karlsruher Netzwerk gegen Rechts" wirft ihm vor, den Bürgermeisterwahlkampf in Sinzheim als Propaganda für den geplanten bundesweiten Neonazi-Aufmarsch in Karlsruhe Anfang Juni zu missbrauchen. Bereits im März war der Bundesvorsitzende Worch von "Die Rechte" bei der Bürgermeisterwahl in Au am Rhein angetreten. Auch ihm war Propaganda vorgeworfen worden.