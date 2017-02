Interview zur finanziellen Ausstattung von Abgeordneten "Das ist einfach grob unangemessen"

Hans Herbert von Arnim: Nein, das ist einfach grob unangemessen. Ein Abgeordneter bekommt pro Mandatsjahr eine Rente nach der neuen Regelung von 190 Euro, während ein Normalverbraucher, wenn er ein Jahr einzahlt, nur etwa 30 Euro Rentenanspruch erwirbt. Der Abgeordnete erwirbt also das Sechsfache pro Mandatsjahr. In der derzeitigen Situation, wo alle um ihre Altersversorgung bangen müssen, ist das meines Erachtens nicht nur unsensibel, sondern ein ungerechtfertigtes Privileg, das man sich hier bewilligen will.

Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gerechte Regelung in dieser Sache?

Man begründet das ja damit, dass wir jetzt ein Vollzeitparlament in Baden-Württemberg hätten. Aber bei einer Teilzeittätigkeit wäre die Angewiesenheit des Abgeordneten auf Mitarbeiter eigentlich viel größer, sodass es umgekehrt ist. In Nordrhein-Westfalen etwa bekommen die Abgeordneten nur etwa 5.000 Euro für Mitarbeiter. In Schleswig-Holstein bekommen die Abgeordneten nur etwa 1.000 Euro monatlich für Mitarbeiter. Die Regelung in Baden-Württemberg ist also auch in diesem Punkt völlig überzogen.