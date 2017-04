Interview zu "Harte Arbeit - schlechter Lohn" "Diese Menschen fühlen sich abgehängt"

Nach Recherchen der SWR-Dokumentation "Harte Arbeit - schlechter Lohn" müssen viele Leiharbeiter mit Hartz IV aufstocken. Autor Hermann Abmayr spricht im Interview über Erlebnisse mit Betroffenen.

SWR-Autor Hermann Abmayr hat für die Dokumentation mit vielen Leiharbeitern gesprochen

SWR.de: Herr Abmayr, welche ersten Reaktionen kamen auf den Film?

Hermann Abmayr: Einige Zuschauer haben in Mails ihre eigene Betroffenheit geschildert. Es waren Leiharbeiter darunter, die bestätigt haben, dass unsere Schilderungen auch mit ihren Erfahrungen übereinstimmen. Einer hat erzählt, wie es der Familie geht, wenn man sich in so einer Lage befindet. Andere haben gesagt, da müsste die Politik handeln und gefragt, warum das neue Gesetz nicht besser sei.

Wie fühlen sich die Leute, die in solch einem Arbeitsverhältnis stehen?

Viele Leiharbeiter fühlen sich ungerecht behandelt, wenn sie für die gleiche Arbeit ein Drittel, oder sogar bis zu zwei Drittel weniger bekommen. Wenn sie keine Prämie bekommen, wenn sie ein, zwei oder sogar fünf Jahre in einer Firma gearbeitet und dazu beigetragen haben, dass die Firma gute Umsätze und einen hohen Gewinn macht. Diese Menschen fühlen sich abgehängt und ausgebeutet. Ein Betroffener brachte den drastischen Vergleich: Das sei ja wie Sklaverei.

Wie schwierig war es, Protagonisten für den Film zu finden?

Wir mussten mit sehr vielen Leiharbeitern sprechen, um überhaupt Protagonisten zu finden, die vor die Kamera gehen. Denn die Betroffenen haben entweder Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, oder sie schämen sich, wollen nicht, dass die Nachbarn oder Bekannten erfahren, wie schlecht es ihnen geht. Sie fühlen sich zum Teil als Versager. Einige meinen, sie seien selber schuld an ihrem Schicksal. Das wollen sie natürlich nicht nach außen darstellen. Es gab auch Zusagen von Leih- und Werksvertragsarbeitern, die dann wieder zurückgezogen wurden.

Was war die drastischste Geschichte, die es nicht in den Film geschafft hat?

Es war die Geschichte von einem Werksvertragsleiharbeiter. Der Mann hat sich richtig geschämt, aufstocken zu müssen, also Hartz-IV-Leistungen zu beantragen. Er wollte nie Geld vom Staat haben. Er wollte von seiner Arbeit leben. Er arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb, er macht die gleiche Arbeit wie viele andere, harte Arbeit. Ich habe ihn zu Hause besucht, wo ich ihn zusammen mit seiner Frau angetroffen haben. Die Frau hatte vor kurzem ein Kind bekommen. Der Mann sagte mir dann: Ja, ich bin nicht in der Lage, meine Familie zu ernähren. Er hatte Tränen in den Augen als er das geschildert hat.

Welche Schwierigkeit gab es bei der Recherche für den Film?

Wir haben auch versucht Entleiher-Firmen zu befragen. Beispielsweise die Firma Daimler. Doch die Entleiher waren nicht bereit, Stellung zu nehmen. Auch Daimler nicht. Wir haben darum gebeten, ein Interview mit Daimler-Chef Dieter Zetsche zu führen, mit dem Personalvorstand oder dem Werkleiter. Doch Daimler hat immer abgelehnt. Das Unternehmen hat es bis zum Redaktionsschluss unserer Dokumentation sogar abgelehnt, unsere Fragen schriftlich zu beantworten. Auch einfache Fragen nicht, wie die Zahl der Leih- und Werksarbeiter, oder wie es weitergehen soll. Wir hatten nämlich von Betriebsräten erfahren, dass die Auslagerung von gut bezahlten Arbeitsplätzen fortgesetzt werden soll.

Was müsste geschehen, um die im Film gezeigten Missstände abzustellen?

Die Wirtschaft könnte von sich aus entscheiden, dass sie die Leiharbeit nicht braucht, oder nur in beschränktem Maß. Die Personalchefs könnten sagen, wir lösen unsere Personalprobleme anders. Die Politik könnte sagen, Leiharbeit, wie sie jetzt angewandt wird, wollen wir nicht, das ist Missbrauch. Schon im Bundestagswahlkampf 2013 hatten alle Parteien versprochen, den Missbrauch verhindern zu wollen. In dem neuen Gesetz wird Leiharbeit aber teilweise noch erleichtert. Jetzt kann man Leiharbeit praktisch für alles anwenden. Das neue Gesetz lässt es zu, eine Firma zu gründen, in der ausschließlich Leiharbeiter beschäftigt werden - allerdings nur für maximal 18 Monate. Dann muss man die Mitarbeiter wieder austauschen. Drei Monate später dürfen sie wieder zurückkommen. Hin und her und hin und her. Stammarbeitsplätze würde es damit gar keine mehr geben.