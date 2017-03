BW-Sozialministerium verabschiedet Integrationspakt Manager sollen Flüchtlingen helfen

Mit einem bundesweit einzigartigen Projekt will die Landesregierung Flüchtlinge bei der Integration unterstützen. Doch eine Hürde muss der Beschluss noch nehmen.

Nach monatelangem Ringen haben sich Sozialministerium und Kommunen in Baden-Württemberg über den Integrationspakt geeinigt. Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Montag mitteilte, werde das Kernstück die Finanzierung von rund 1.000 Integrationsmanagern sein, die landesweit eingesetzt werden sollen.

Mit dem Integrationspakt stellt das Land den Kommunen in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 320 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kommunen werden mit 180 Millionen Euro bei den Kosten für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge entlastet. Diese Summe deckt nach Auskunft des Gemeindetages allerdings nicht die Gesamtkosten ab.

SPD-Fraktionsvize Sabine Wölfle forderte das Land auf, die vom Bund für die Flüchtlinge bereitgestellten Gelder auch in vollem Umfang an die Kommunen weiterzugeben. Nach Angaben des Gemeindetags erhält das Land vom Bund für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 260 Millionen Euro, reicht aber von den insgesamt 780 Millionen Euro nur 320 Millionen Euro für 2017 und 2018 an die Kommunen weiter.