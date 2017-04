Zehn Jahre nach dem Polizistinnenmord in Heilbronn Die Phantompleite

Es war wohl die Jahrhundertpanne der Kriminaltechnik: Zwei Jahre lang jagte die Soko das "Phantom von Heilbronn", bis sich im März 2009 die Spur plötzlich in Luft auflöste.

Die Fingerabdruckspur wurde mit anderem Untersuchungsmaterial gegengeprüft

Es scheint eine mutmaßliche "Serientäterin" zu sein, die nun auch in Heilbronn zugeschlagen hatte. Ein halbes Jahr später taucht dieselbe DNA dann in einer Ludwigsburger Gartenhausanlage auf, im Sommer 2008 finden Beamte bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) Spuren der DNA am Auto der toten Diana Pawlenko. Und dann soll die Unbekannte auch noch im Saarland unterwegs gewesen sein. Die Spuren passen immer weniger zusammen.

Eine Bankrotterklärung für die Kriminaltechnik

Ende März 2009 verkündet der Chef der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Heilbronn, Volker Link, die überraschende Erkenntnis: "Das Rätsel um das sogenannte Phantom ist gelöst. Es steht fest, dass die DNA der unbekannten weiblichen Person nicht von einem Tatbeteiligten an dem Heilbronner Polizistinnenmord und auch nicht von einem Tatbeteiligten der übrigen 40 Taten, an denen die DNA gefunden wurde, stammt."

Allgemeines Kopfschütteln unter der Bevölkerung. Eine Reaktion einer Passantin in Heilbronn dazu: "Na toll, jetzt haben sie den Falschen gejagt." Es war die Polizei im Saarland, die Spuren des Heilbronner Phantoms, also weibliches Erbgut, an einer männlichen Leiche fand. Erbgut, das mit einem Wattestäbchen am Tatort abgenommen worden war. Bei einer zweiten Probe mit einem anderen Wattestäbchen war die Spur verschwunden, so der Saarbrückener Staatsanwalt Ernst Meiners: "Die Fingerabdruckspur wurde mit anderem Untersuchungsmaterial gegengeprüft. Man fand dort dann keine DNA mehr des Phantoms, so dass Zweifel an der Existenz bestehen."

DNA einer Mitarbeiterin

Angeblich am selben Tag habe auch das Stuttgarter Landeskriminalamt herausgefunden, dass sich die DNA-Spur in Luft auflöste. Auf einer eilig anberaumten Pressekonferenz hieß es: "Die DNA gehört einer Arbeiterin eines Verpackungsbetriebes in Bayern." Also schickte die Kriminaltechnik aufgrund des verunreinigten Wattestäbchens zig Beamte in mehreren Bundesländern zwei Jahre lang auf eine falsche Fährte. Es wurde eine Frau gesucht und auch gefunden, der oder die Mörder allerdings nicht gefasst.

Zwei Jahre wurde nach einer unbekannten Frau gesucht und auch eine gefunden; den oder die Täter fand man allerdings nicht.

Fast ein Jahr lang hatte die federführende Heilbronner Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens Zweifel an der Phantomtheorie. Die hatte sie übrigens für sich behalten und damit auch die andauernde Verunsicherung der Bürger in Kauf genommen. Die Nachricht von zwei Jahren vergeblicher Ermittlungen bringt den Heilbronner Beamten in der Öffentlichkeit Häme und Spott ein: Sie sind einem Wattestäbchen nachgejagt.