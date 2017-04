Tierischer Einsatz in Zaberfeld Feuerwehr rettet Fuchswelpen

Tierischer Einsatz in Zaberfeld

Zusammen mit der Feuerwehr in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) konnte die Tierrettung Unterland drei Fuchswelpen aus einem Regenrohr befreien. Handwerker hatten die kleinen Racker winseln gehört.

Es sind die wohl schönen Momente, die die Rettungskräfte in ihrer alltäglichen Arbeit erleben: Am Ende eines Einsatzes drei knuddelige Jungtiere in den Armen haben - und sie sind wohlauf.