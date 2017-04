Referendum in der Türkei Kritik von Heilbronner Chef-Beobachter

Referendum in der Türkei

Der Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in der Türkei, Michael Link aus Heilbronn, hat Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung über das Präsidial-System kritisiert.

Michael Georg Link, Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in der Türkei

So habe die zentrale Wahlkommission am Wahltag die Auszählungsregeln geändert und auch nicht-amtliche Wahlumschläge zugelassen. Link sagte dem SWR Studio Heilbronn: "Das ist etwas Unerhörtes, denn es gilt die eiserne Regel, dass man während die Wahl bereits läuft, nicht das Auszählungsverfahren ändern darf. Inwiefern das jetzt das Ergebnis beeinflusst hat, ist schwer zu beweisen, aber wir haben das sehr kritisch notiert. Das führt auf jeden Fall dazu, dass das Ergebnis intransparent wird. Wie dann in der Türkei mit den Beschwerden umgegangen wird, das werden wir auch sehr genau beobachten, denn unsere Mission bleibt vor Ort und wird auch diesen Prozess nach der Wahl beobachten."