Die EnBW will 15 Castorbehälter mit 342 abgebrannten Brennelementen aus dem abgeschalteten Kernkraftwerk Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) in das Zwischenlager nach Neckarwestheim (Landkreis Heilbronn) bringen. Zu Testzwecken hatte sie dafür in dieser Woche leere Atommüllbehälter über den Neckar verschifft.

Der Probelauf sei bis jetzt erfolgreich gewesen, sagte EnBW-Sprecherin Angela Brötel am Samstagmorgen - vor dem Ausladen der leeren Behälter - im SWR. Viele Gegner der Castor-Transporte hätten befürchtet, dass es vor allem an den Schleusen zu Problemen kommen könnte, so Brötel. "Aber wir sind bisher sehr zufrieden. Und dann werten wir das noch alles in Ruhe aus", erklärte sie.