Großversuch in Heilbronn-Franken Mit Helikoptern gegen den Frost

Großversuch in Heilbronn-Franken

Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind im Weinsberger sowie im Kocher- und Taubertal Hubschrauber im Einsatz. In einem Großversuch sollen sie dazu beitragen, Weinreben vor dem Frost zu schützen.

In Obersulm startete auch ein Hubschrauber

Bei eisigen Temperaturen sollten die Rotorblätter der Maschinen kalte und wärmere Luftschichten verwirbeln, damit die jungen Triebe an den Reben nicht vom Spätfrost erwischt werden. Das funktioniert nach bisherigen Erkenntnissen aber nur bei leichten Minustemperaturen. Im Weinsberger Tal (Landkreis Heilbronn) war es in der Nacht mit -7 Grad aber wohl schon zu kalt.

Deshalb herrschte bei den Weinbauern am Donnerstagfrüh Skepsis, ob durch den Einsatz noch viel zu retten sei. Insgesamt waren fünf Maschinen im Einsatz, die zwei Stunden über den Weinbergen kreisen sollten.

Der Großversuch zur Frostabwehr per Helikopter ist der erste seiner Art in Württemberg. Der Versuch wird von der Versuchsanstalt für Weinbau in Weinsberg wissenschaftlich begleitet. Das Landwirtschaftsministerium trägt 50 Prozent der Kosten von 7.500 Euro je Hubschrauber.