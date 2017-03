Frauenleiche in Tagungsstätte Löwenstein Erneut groß angelegte Suchaktion

Frauenleiche in Tagungsstätte Löwenstein

Nach dem gewaltsamen Tod einer Mitarbeiterin der Tagungsstätte Löwenstein wird die Suchaktion rund um den Tatort fortgesetzt. Dazu ist erneut ein Großaufgebot an Polizei im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Auf dem Gelände der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein bei Obersulm ist am Mittwochabend eine Frauenleiche gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Neben der groß angelegten Suchaktion rund um die Tagungsstätte Löwenstein (Kreis Heilbronn) soll auch die Obduktion der Leiche des Opfers Klarheit zur Todesursache bringen. Offenbar wurde die 59-Jährige erstochen. Die Frau war am Mittwochabend auf dem Gelände der Tagungsstätte tot gefunden worden. Nach dem Fund einer Frauenleiche in der Tagungsstätte Löwenstein (Kreis Heilbronn) soll diese am Freitag obduziert werden. Die 45-köpfige Sonderkommission "Löwe" geht von einem Gewaltverbrechen aus.