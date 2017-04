Fecht-Club Tauberbischofsheim Missbrauchsvorwürfe sollen geklärt werden

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen einen Fecht-Trainer am Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim soll eine fünfköpfige Taskforce jetzt schnellstmöglich für Aufklärung sorgen.

Drei Juristen, ein Pädagoge sowie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin einer Opferschutzorganisation bilden die unabhängige Kommission, die am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim vorgestellt wurde. Harald Stempfer, Geschäftsführer des Fecht-Clubs in Tauberbischofsheim, sagte dem SWR Studio Heilbronn: "Wir wollen eine schonungslose Aufklärung. Es soll nichts unter den Teppich gekehrt und nichts vertuscht werden."