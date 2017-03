Fahndung mit "Blitzerfoto" in Offenau Mutmaßliche Einbrecher rasen in Radarfalle

Pech für zwei mutmaßliche Einbrecher: Nach einem Beutezug in Oedheim (Kreis Heilbronn) wurden sie von einer Radarfalle in der Offenauer Ortsdurchfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.

So manch Autofahrer ärgert sich über Radarfallen, zwei mutmaßlichen Einbrechern könnte so eine Blitzersäule nun zum Verhängnis werden. Die Kripo Heilbronn sucht die Langfinger mit ihrem "Blitzerfoto".

Bereits Ende Januar sollen die beiden laut Polizei wahrscheinlich versucht haben, in ein Wohnhaus in Offenau (Kreis Heilbronn) einzubrechen. Dazu schlugen sie eine Scheibe ein. Allerdings ließen sie von ihrem Vorhaben ab, vermutlich weil die Alarmanlage losging.

Auf die gleiche Art und Weise machten sich die mutmaßlichen Einbrecher dann noch in Oedheim zu schaffen. Dort waren sie allerdings erfolgreicher, stöberten nach möglicher

Beute und stahlen aus dem Haus einen kompletten Tresor. Diesen - samt Inhalt - fanden später Waldarbeiter im hessischen Odenwald. In der Nähe fanden die Polizeibeamte zudem Autokennzeichen mit Mannheimer Zulassung (MA), die am 21. Januar in Mosbach-Diedesheim als gestohlen gemeldet worden waren.