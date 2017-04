Ernteschäden in Heilbronn-Franken befürchtet Hubschrauber-Einsatz gegen Frost

Ernteschäden in Heilbronn-Franken befürchtet

Der Württembergische Weinbauverband startet am Donnerstag und Freitag erstmals einen Hubschraubereinsatz gegen Spätfröste. Der bisher in seiner Art einzigartige Großversuch wird vom Landwirtschaftsministerium unterstützt.

Mit den Rotorblättern des Hubschraubers wird wärmere und kältere Luft verwirbelt, um Frostausfälle zu verhindern. Hintergrund für den Einsatz sind die erwarteten Minusgrade in den kommenden Nächten, die Knospen in den Weinbergen schaden können.

Bei Obstbauern und Weingärtnern herrscht Alarmstimmung, denn in den vergangenen zehn Jahren hat der Spätfrost mehrfach für hohe Ausfälle gesorgt. Wo es geht, sorgen die Bauern deshalb vor.

Je nachdem, wie weit die zarten Triebe an den Reben schon sind, reicht leichter Frost für erhebliche Schäden aus, erklärt Hanns-Christoph Schiefer vom Staatsweingut Weinsberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden in Bodennähe sogar Minus 6 Grad erwartet.