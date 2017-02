Audi in Neckarsulm Schwere Anschuldigungen nach Abgas-Affäre

Der bisherige Leiter der Dieselmotoren-Entwicklung im Audi-Werk Neckarsulm hat am Arbeitsgericht Heilbronn schwere Anschuldigungen gegen Vorstandschef Rupert Stadler in der Diesel-Affäre erhoben.

Der Anwalt des Ingenieurs zitierte am Dienstag vor Gericht aus einem Gespräch zwischen dem 48-Jährigen und Audi-Chef Stadler. "Stadler betont, dass alles auf Druck von VW und dem VW-Aufsichtsrat geschehen ist", las Jurist Hans-Georg Kauffeld aus dem zugehörigen Gedächtnisprotokoll vor. Demnach sagte der Ingenieur daraufhin, man habe ihn für Vorstand und Aufsichtsrat geopfert. Stadler habe geantwortet: "Da ist was Wahres dran."

Der Prozess wurde daraufhin für kurze Zeit unterbrochen und zunächst nicht öffentlich weitergeführt. Grund: Es wurden interne Dokumente vorgelegt, die Audi nicht öffentlich machen will. Es sind letztendlich Vorwürfe aus der Diesel-Affäre, die Audi als Grund für die fristlose Kündigung angeführt hatte und das will der Ingenieur nicht auf sich sitzen lassen. Er sehe sich als Bauernopfer, vor allem auch, weil er versucht habe, den schmutzigen Diesel zu verhindern, wo es ging. Als er zu Audi kam, sei der Diesel bereits beschlossene Sache gewesen. Der Kläger-Anwalt zitierte aus internen Protokollen oder Mails, aus denen hervorgehen soll, dass die Audi-Motoren-Leute eng am Vorstand Beschlüsse fassten, zu den Dieselmotoren, so wörtlich, sie auch erst mal "dreckig" auf den Markt zu bringen. Die Audi-Anwälte taten alles, um die Einführung solcher Dokumente zu verhindern und sprachen von Betriebsgeheimnissen.