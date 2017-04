Landtagsdebatte zum Gesetzentwurf Pläne zur Grundschulempfehlung in der Kritik

Pläne zur Grundschulempfehlung in der Kritik

Die Landesregierung bringt am Donnerstag einen Gesetzentwurf in den Landtag ein. Demnach soll die Grundschulempfehlung künftig wieder der weiterführenden Schule vorgelegt werden müssen.

Kritik in Bezug auf die Pläne zur Grundschulempfehlung kommt von GEW-Landeschefin Doro Moritz und SPD-Grundschulexperte Daniel Born. Diese warfen Grünen und CDU vor, aus ideologischen Gründen zu handeln. "Die CDU hat sich nie damit abgefunden, dass wir die Grundschulempfehlung vom Kopf auf die Füße gestellt haben", sagte Born. Er bezog sich darauf, dass die Grundschulempfehlung seit einer Änderung in der Zeit der grün-roten Vorgängerregierung nicht mehr verbindlich ist. Die Eltern sind seitdem frei in der Wahl der weiterführenden Schulart.