Groß-Einsatz in Heidelberg Mann fährt in Menschenmenge - ein Toter

Der Mann ist am Samstagnachmittag mit einem schwarzen Auto auf den Bismarckplatz gefahren. Dabei hat er mehrere Fußgänger direkt vor einem Geschäft angefahren. Drei Fußgänger wurden verletzt. Ein 73-Jähriger so schwer, dass er am Abend an seinen Verletzungen gestorben ist, das hat die Polizei am Samstagabend mitgeteilt. Der Angreifer ist nach der Tat zunächst geflohen - bewaffnet mit einem Messer. Nach rund 500 Metern konnten Polizisten den Mann niederschießen - in der Nähe des Alten Hallenbades. Dabei wurde er schwer verletzt, er kam in ein Krankenhaus.