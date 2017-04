Grenzwerte in Stuttgart offenbar eingehalten Endlich mal ein erfolgreicher Feinstaubalarm?

Am Samstag, dem letzten Tag des Alarms, wurden an der Hauptverkehrsachse am Neckartor vormittags 45 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) meldete. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Die vorausgegangenen Tagesmittelwerte überschritten die Grenze in der Alarmphase ebenfalls nicht.