Ex-AfD-Chef Lucke Mit Geld aus BW in den Bundestag?

Mit einer neuen Partei will Ex-AfD-Chef Bernd Lucke in den Bundestag. Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hat er sich das Geld für den Wahlkampf mit fragwürdigen Methoden beschafft - in Baden-Württemberg.

Bernd Lucke - unlautere Methoden bei der Wahlkampffinanzierung? (Archivbild)

Nach seinem Scheitern in der AfD versucht der Europaabgeordnete Bernd Lucke mit einer anderen Partei in den Bundestag zu kommen. Er gründete die Partei ALFA, inzwischen Liberal-Konservative Reformer (LKR) genannt. Um den Wahlkampf finanzieren zu können, habe die Partei allerdings zu einer fragwürdigen Methode gegriffen, so der Recherchebund.

Wie parteiinterne Unterlagen zeigen, die WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" vorliegen, wurden in Baden-Württemberg "Schnuppermitgliedschaften" organisiert, um bei der Landtagswahl genug Kandidaten aufstellen zu können. Nur so konnten im März 2016 für die damalige ALFA genug Wählerstimmen zusammenkommen, um in den Genuss der staatlichen Teilfinanzierung zu kommen. Insgesamt werden die Kassen aus Bund und Land rund eine Million Euro an die Nachfolgepartei LKR zahlen.

Laut Recherchebund belegen Hunderte E-Mails und weitere interne Dokumente der ALFA/LKR, dass Mitglieder in "Schnuppermitgliedschaften" nur deshalb angeworben wurden, weil man pro Wahlkreis mindestens drei Parteimitglieder braucht, um einen Kandidaten zu nominieren. So steht es im Landeswahlgesetz.

Trickserei in fünf baden-württembergischen Wahlkreisen

In den Wahlkreisen Singen, Main-Tauber, Emmendingen, Tuttlingen-Donaueschingen und Bietigheim-Bissingen lasse sich das System vollumfänglich belegen. In mindestens zwei weiteren Wahlkreisen gebe es einschlägige Hinweise auf dieselbe fragwürdige Methode. In allen Wahlkreisen meldete die ALFA Kandidaten und schaffte es auf die Wahlzettel.

Gerade einmal 1.100 Stimmen machten laut Recherchebund am Wahlabend im März 2016 den Unterschied zwischen null und gut einer Million Euro Steuergeldern, die der Partei ALFA/LKR jetzt aus der staatlichen Parteienfinanzierung zustehen. Ohne die Tricksereien in den fünf Wahlkreisen hätte die ALFA/LKR die Hürde um knapp 2.700 Stimmen verfehlt.