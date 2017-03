G20-Finanzministergipfel in Baden-Baden Weltgeldhüter im kleinen Kurort

G20-Finanzministergipfel in Baden-Baden

In dem kleinen friedlichen Kurort Baden-Baden kommen an diesem Freitag die wichtigsten Geldlenker der Welt, der G20-Staaten, zusammen. Schon im Vorfeld gibt es ein großes Sicherheitsaufgebot.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten sich am Freitag und Samstag in Baden-Baden über gemeinsame Linien in der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik.