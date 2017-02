Verteidigungsausschuss zu Pfullendorf-Skandal Vorgänge aufs Schärfste verurteilt

Es habe im Verteidigungsausschuss des Bundestages eine sehr kritische und klare Debatte zu den schrecklichen Vorfälle in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gegeben. Das erklärte die Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger gegenüber dem SWR.

Es sei auch über konkrete Maßnahmen gesprochen worden, was in Zukunft verbessert werden müsse - zum Beispiel bei der Ausbildung und bezüglich der Dienstaufsicht. Brugger kritisierte, dass das Parlament viel zu spät unterrichtet worden sei.

"Es ist nochmal deutlich geworden, dass tatsächlich vor Ort eine Reihe Soldaten in einer anmaßenden Art und Weise die Dinge gesteuert haben." So schildert der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, die Ergebnisse der Ausschuss-Sitzung. Die Dienstaufsicht habe nicht gemerkt, dass insgesamt ein schlechter Geist herrschte und steuerte nicht dagegen. Jetzt würden Konsequenzen folgen, sagte Arnold. Das betreffe vor allem die Ausbildung, aber auch die Auswahl von Führungspersönlichkeiten.

Auch Verteidigungsministerin von der Leyen kündigte am Mittwoch deutliche Konsequenzen an - und zwar weit über Pfullendorf hinaus. Vorwürfe, sie habe zu spät reagiert, wies sie jedoch von sich. "Wir haben, als wir von den Vorwürfen gehört haben, sofort reagiert", erklärte von der Leyen. Die gesamte Führung in der Kaserne sei ausgetauscht worden. Es solle einen Neuanfang für den Standort Pfullendorf geben.

In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf waren herabwürdigende Praktiken und Rituale an der Tagesordnung.

Am Dienstag wurden in dem Skandal um die Staufer-Kaserne in Pfullendorf neue Details bekannt. Aus einem internen Untersuchungsbericht der Bundeswehr geht hervor, dass die herabwürdigenden Praktiken bei der Sanitäterausbildung keine Einzelfälle waren. Ausbilder hätten Soldatinnen - als eine Art Einstellungstest - zum Tanz an einer Stange gezwungen. Sie berührten sie an den nackten Brüsten und im Genitalbereich und machten auch noch Fotos davon.