Studie der Uni Konstanz "Asyl-Lotterie" der Behörden?

Laut der am Montag veröffentlichten Studie werden in Bundesländern, in denen es verhältnismäßig viele fremdenfeindliche Übergriffe und rechtsextreme Stimmungen gibt, weniger Asylanträge genehmigt als in anderen. Und auch in Ländern mit mehr Arbeitslosen sei die Anerkennungsquote niedriger. Die Konstanzer Forscher vermuten deshalb, dass die Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BaMF) in ihren Entscheidungen politische Befindlichkeiten berücksichtigen.